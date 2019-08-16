اتهام فنانة تركية بسرقة نانسي عجرم!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - اتُهمت الفنانة التركيّة Çağla بسرقة فكرة كليب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لأغنية “ما تيجي هنا”. وبالتفاصيل، بعد أن طرحت الفنانة التركية فيديو كليب أغنيتها الجديدة “Bi Yere de Yaz”، والذي ظهرت فيه كبائعة في سوق الخضار، أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن فكرة الفيديو كليب مسروقة من الفنانة نانسي عجرم.

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