مروة ناجي مستمرة بحصد نجاح “حبيت من قلبي”

بعد أقل من شهر على طرحه، حقق كليب أغنية النجمة المصرية مروة ناجي “حبيت من قلبي” ، رقماً كبيراً في نسبة المشاهدة العالية، متخطياً حاجز الثلاث ملايين مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستديوز” الرسميّة عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات والحان محمد رفاعي، توزيع عادل عايش، أما الفيديو كليب حمل توقيع المخرج فادي حداد، ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستديوز”.

وشكرت “ناجي” الجمهور على هذا الرقم المميز، وكتبت على حسابها على انستغرام: “احلى جمهور في الكون شكراً لكم اغنية “حبيت من قلبي” وصلت الى أكثر من ثلاث ملايين مشاهدة على يوتيوب ومستمرين”.

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مروة كانت قد كشفت خلال مقابلة لها أن التعاون في هذا العمل تم مع شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” والتي كان لها الفضل الاكبر في نجاحه ووصوله الى عدد كبير من المشاهدين، خصوصا بعد اختيار الشركة للمخرج المبدع فادي حداد ليتولى مهمة إخراج الكليب، معتبرة ان الشركة بهذا الاختيار قد حققت حلمها كونها من أشد المعجبين بإبداع فادي حداد وكانت تتمنى منذ صغرها أن يجتمعا بعمل خاص، لافتة الى ان الكليب صُوّر في ثلاث مناطق لبنانية مختلفة، في غضون يومين.

نذكر ان مروة كانت قد كشفت الى أنها في صدد التحضير مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لعمل جديد، حيث بدأت عملية البحث حول كلمات الاغنية وسائر التفاصيل، شاكرة بالتالي الشركة على دعمها الكبير لها والتعاون المميز الذي يجمعهما.