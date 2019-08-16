زينة تظهر بـ"هوت شورت" وفستان بحر قصير

كثير من الجدل أثير مؤخرًا بعد مشاجرة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، نسرين رضا، خلال تواجد الثنائي في قرية مراسي بالساحل الشمالي، وبدأت الأنظار تتجه من جديد إلى القضية القديمة التي أقامتها زينة لإثبات نسب توأمها لأحمد عز، وفي أول ظهور لزينة عقب تلك الأزمة، نشرت الأخيرة عددًا من الصور على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت تحاول التركيز على ما ترتديه من مجوهرات.

أطلت زينة بفستان بحر قصير "أوفشولدر" أبيض مبطن بـ"شابو" ماركة شانيل، وفي لوك آخر ارتدت "هوت شورت أسفل بلوزة بيضاء فضفاضة، وإكسسوارات كارلين فيروزية اللون من تصميم نيفين صالح، وجلسة التصوير التي خضعت لها زينة بعدسة صالح جودة، حيث وجهت الفنانة الشكر لإدارة فندق العلمين، وعبرت عن فخرها كون الفندق مصري وإدارته مصرية.

وفي تعليقها على الصورة قالت زينة إنها تفتقد جمهورها الجميل، الذي تفاعل معها بدوره عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها "انتي لابسه ايه يازينه الطقم مش باينله ملامح".

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وتطرق آخرون للحديث عن أزمتها مع أحمد عز، "خفي علي عز شوية مسيركم قلوبكم تصفي بعض"، وقال آخر، "زينة انتي جميلة شكل واخلاق ليش ما تتزوجين؟ اتمنى تتزوجين من رجل بمعنى الكلمة ويكون أب لعيالك وعالعموم الله حابك وبعداك عن أحمد عز".

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة بالعلمين، أصدرت قرارا باستدعاء الفنانة زينة وشقيقتها لسماع أقوالهما في الاتهامات التي ذكرها الفنان أحمد عز، حول قيامها بالتعدي عليه بالسب والقذف والبلاغ الكاذب، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

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وأضافت المصادر أن النيابة انتهت من سماع الفنان أحمد عز، واستمرت التحقيقات قرابة ساعة ونصف بمقر النيابة، حيث أكد عز أنه كان يجلس مع عدد من أصدقاءه ومن بينهم صحفي "الوطن"، الذي كان بدأ لتوه في تسجيل حوار صحفي معه، وفوجئ بشقيقة الفنانة تقتحم المكان وتحاول الاعتداء عليه بالضرب، مشيرا إلى أنها وجهت له سبا وقذفا مباشرا، وأن تلك الوقائع مسجلة بتسجيل الصحفي، وأيضا طالب بتفريغ كاميرات المراقبة التي ستثبت صحة أقواله.

كان شجار اندلع بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها، ووصل الأمر إلى التشابك بالأيدي، حين كان عز يجري حوارا صحفيا مع "الوطن"، وفوجئ بسيدة لا يعرف هويتها تلكمه في وجهه، وشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب، واستدعى أمن الفندق لتحرير محضر لهما.



ونظرًا لأن ياسمين شقيقة الفنانة زينة، هي أشهر شقيقاتها، فاعتقد البعض أنها هي التي دخلت مع عز في شجار، لكن تبين من التحريات، أن شقيقة ثانية اسمها نسرين هي صاحبة الشجار.

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