هند صبري تظهر بشخصيتي "عرافة الغجر" وفريدة" في "الفيل الأزرق 2"

القاهرة - لايف ستايل
أكدت الفنانة هند صبري أن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، المعروض حاليًا ضمن سباق موسم عيد الأضحى السينمائي، كان بمثابة تحديًا كبيرًا، مؤكدة في تصريحات صحافية: "الفيلم طبعًا كان بالنسبالي تحدي كبير، لمشاركتي بتقديم أكثر من شخصية، تحتاج كل واحدة لمجهود كبير لاختلاف طبيعتها عن الأخرى وحتى يلمس الجمهور الفرق بينهما، وكان التحدي يزيد في المشاهد التي أحتاج للتعامل فيها على أنني (لوليا) عرافة الغجر وفريدة في نفس الوقت"، مشددة على أن الفيلم كله تعتبره من الأفلام الصعبة.
"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، ولاء الشريف.
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