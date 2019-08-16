وائل جسار يبين أنه يستعد لتصوير أغنية جديدة بعد نجاح "بتلبم"

أكد الفنان وائل جسار أن أصداء أغنيته الجديدة "بتلبك" إيجابية، مشدِّدًا على أنه يتمتع بالخبرة الكافية لمعرفة نسبة نجاح أغنية ما أو فشلها فهو يستمع للكثير من الألحان والكلمات، لكنه يختار الأغنية التي يعتقد أنها ستنجح.

وأضاف لـ"العربية.نت" أنه يستعد لتصوير أغنية باللهجة المصرية من ألحان وليد سعد وستبصر النور قريبًا، وأوضح أنه سيطلق أغنية باللهجة الخليجية في حال وجد اللحن والكلمة المناسبيْن كما أنه يتمنى تقديم أغنيات بكل لهجات الخليج العربي.

وأكد أن مستوى الأغنية الخليجية ما زال عاليًا وراقيًا جدًا، لافتا إلى أنه يستمع إلى معظم الفنانين الخليجيين ويَطرب بأصواتهم خصوصًا الفنان حسين الجسمي.

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وتحدث عن الذائقة الفنية لدى السعوديين قائلا "هم شعب راقٍ جدًا ولديهم آذان موسيقية وإذا أحبوا فنانًا يرددون أغنياته فهم شعب مُحب ومُتذوق للفن الأصيل"، وقد لمس ذلك من خلال إحيائه مهرجانين في المملكة آخرهما منذ شهر تقريبًا.

واعتبر جسار أن اسمه منتشر ومحبوب ليس في لبنان فحسب إنما في معظم الدول العربية بما فيها دول المغرب العربي، وهذا ما يلمسه خلال إحيائه الحفلات والمهرجانات في تلك الدول.

وتطرق إلى ابنته فأكد أنه لن يدفن موهبتها لكنّ الوقت ما زال مبكّرًا لتقييم صوتها أو لدخولها مجال الفن وهو يشجعها على متابعة دراستها.

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