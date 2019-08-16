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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر إيجار منزل جاستين بيبر وهايلى بالدوين السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر النجم جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلى بالدوين من أكثر الثنائيات فى المتابعة عبر السوشيال ميديا والصحف، حيث يحظى كلاهما بشهرة واسعة رغم سنهما الصغير.
موقع cosmopolitan الشهير سلط الضوء على الثنائى صباح اليوم شأنه شأن العديد من المواقع الأخرى لسبب لا يتعلق بإطلالة جديدة لهما، وإنما بغرض معرفة سعر منزلهما السابق الذى سكنه كلاهما داخل مدينة لوس انجلوس قبل عام نظراً لعرضها للإيجار حالياً بمبلغ باهظ يتجاوز الثمانية ملايين دولار وتحديداً 8.5$.
المنزل وفقاً إلى التقرير المنشور في الموقع مبنية على أكثر من 6500 قدم مربع ، ويضم خمس غرف نوم وسبعة حمامات ومطبخًا للطهاة واستوديو تسجيل احترافي وجيم ومرآب للسيارات الست، ورصيف خاص على بحيرة تولوكا.
جاستين بيبر
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