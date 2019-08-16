شكرا لقرائتكم خبر عن لآخر مرة.. الهلباوى والشيخ إيهاب يونس يغنيان مع كايرو ستيبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة كايروستيبس، لإحياء أجدد حفلاتها الموسيقية في عروس البحر، تطل خلالها على مسرح أوبرا الإسكندرية، فى تمام الثامنة مساء الخميس المقبل.

وتفاجئ كايرو ستيبس جمهورها السكندري بإطلالة غنائية أخيرة لكل من الفنان علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس، اللذان يشاركان مع الفرقة لآخر مرة فى حفل جماهيري بمصر، بعدما اعتادا الظهور معًا خلال حفلات كايرو ستيبس على مدار أكثر من سنتين في جولاتها المصرية والأوربية.

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وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة الفرقة العالمية إلى الإسكندرية بعد غياب قرابة 8 شهور منذ آخر إطلالاتها فى ديسمبر الماضى، كما تأتي بعد أربعة أيام فقط من افتتاح كايرو ستيبس لفعاليات مهرجان القلعة الموسيقى في القاهرة.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عقدين، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.