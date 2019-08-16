بالأخضر.. إيمي سمير غانم في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت إيمي، في الصور مُرتدية فستان أخضر طويل، حيث نالت الصورة أعجاب الجمهور. في سياق آخر، شاركت إيمي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وشارك في بطولته حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.

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