حلا شيحة مع أبنائها في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة أبنائها في كندا.

وكتبت حلا: "دائمًا كن حامدًا، الحمد لله".

وظهرت حلا شيحة مع أولادها في الصور بإطلالة جميلة نالت إعجاب محبيها ومتابعيها.

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وأكدت الفنانة حلا شيحة، طلاقها رسميًا، بعد تداول خبر انفصالها عن زوجها الكندي، حتى أعلنت الخبر صراحة للجميع، في شهر مايو الماضي.

وقالت "حلا"، إن أبنائها الأربعة "هنا وخديجة وأحمد وعائشة" بعد طلاقها يعيشون مع والدهم، وذلك وفقًا لتقارير تلفزيونية لها.