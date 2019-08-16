بيونسي تُجسِّد الروح الأفريقية بأغنية Spirit

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""الخليج 365"" من بيروت: صوَّرت المغنية الأميركية بيونسي كليباً لأغنيتها الجديدة "Spirit" المستوحاة من النسخة الجديدة لفيلم The Lion King الذي تؤدي فيه التعليق الصوتي لشخصية "نالا". حيث جسّدت الروح الأفريقية بالقرب من شلالات هافاسو في ولاية أريزونا الأميركية بعد أن حصلت على إذنٍ خاص من قبيلة هافاسوباي لإخلاء منطقة الشلال خلال تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي لمعت عبر "الفيلم".



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