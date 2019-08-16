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شكرا لقرائتكم خبر عن شوف تمثال شون مندس المصنوع من الشمع بمتحف مدام توسو ببرلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ازدياد شهرة النجم العالمي شون مندس وسطوع نجمه، فاجئ القائمون علي متحف مدام توسو الموجود في برلين بإزاحة الستار عن تمثال شون مندس البالغ من العمر 21 عام، وهو الخبر الذى أسعد قطاع كبير من محبيه و معجبيه ، فالتمثال متاح الآن لزوار المتحف لالتقاط الصور بجانبه.
يذكر أن شون مندس سيشارك حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2019 المقرر إقامته 26 أغسطس الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية و هو الحدث الذي ينتظره الملايين من عشاق الموسيقي و المعنيين بها حول العالم ، و يشارك ايضا بالحفل تايلور سويفت و كاميلا كابيلو و ليزو و غيرهم .
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