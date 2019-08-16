شكرا لقرائتكم خبر عن "محسن حلمى العابر للزمن".. إصدار للقومى للمسرح احتفاء بالمخرج الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصدر المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ 12، المقرر انطلاقها السبت المقبل، كتابًا بعنوان "محسن حلمى العابر للزمن" تكريما واحتفاء بالمخرج الكبير صاحب الرصيد الغنى فى عدد الأعمال المسرحية التى قام بإخراجها.



محسن حلمى

كما يكرم المهرجان من الراحلين؛ فاروق الفيشاوى، ومحسنة توفيق، ومحمد نجم، ومحمود الجندى، وفؤاد السيد. أما الفنانون الحاليون فهم: يوسف شعبان، يحيى الفخرانى، وسوسن بدر، وعلى الحجار، وتوفيق عبدالحميد، وهالة فاخر، ولطفى لبيب، والكاتب يسرى الجندى، والكاتب السيد حافظ، ومهندس الديكور عبدربه عبد ربه، وعاصم البدوى مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومى، وتصدر إدارة المهرجان كتابًا حول إسهامات كل اسم فى الحياة الفنية بمصر.

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المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

والدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.