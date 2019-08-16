رسالة من سلاف فواخرجي في عيد السيدة العذراء.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها من أمام إحدى الكنائس. وكتبت سلاف: "بمناسبة عيد السيدة العذراء أم النور، كل عام والكل بخير.. وقلوبكم مليانة رحمة ونور.. #مريم_العذراء". واحتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مؤخرًا بعيد ميلادها الـ 42، حيث أنها من مواليد 27 يوليو 1977.

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