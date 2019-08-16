سيف عريبي يتعاقد مع سعيد الماروق على فيلم ومسلسل (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر المنتج العراقي سيف عريبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع المخرج اللبناني سعيد الماروق، أثناء توقيع عقود. وكتب عريبي: "تم الاتفاق مع المخرج البناني (سعيد ماروق)، على إخراج فيلم سينمائي ومسلسل لبناني باذن الله 2020". يُذكرأن المنتج سيف عريبي تعاقد مع الفنان محمد رمضان، على بطولة فيلم شبح الليل من إخراج ياسر الياسري.

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