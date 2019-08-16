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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان الشاب أحمد كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع خطيبته نسمة.
وكتب أحمد، في تعليقه على الصورة، قائلًا: "فاضل 3 شهور، وتبقي مراتي".
يُذكر أن الفنان الشاب أحمد كامل حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة وتصدر موقع اليوتيوب في مصر أكثر من مرة بأغاني "مبقتش أخاف" "كانسر".
كانت هذه تفاصيل خبر المُطرب أحمد كامل يُعلن موعد زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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