المُطرب أحمد كامل يُعلن موعد زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان الشاب أحمد كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع خطيبته نسمة.

وكتب أحمد، في تعليقه على الصورة، قائلًا: "فاضل 3 شهور، وتبقي مراتي".

يُذكر أن الفنان الشاب أحمد كامل حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة وتصدر موقع اليوتيوب في مصر أكثر من مرة بأغاني "مبقتش أخاف" "كانسر".