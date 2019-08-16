بالفيديو.. أوبث يطرح "Dignity" أحدث أغاني ألبومه الجديد

طرح الباند العالمي أوبث أحدث أغاني ألبومه الجديد بعنوان "Dignity"، عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ومن ناحية آخرى يستعد باند أوبث لطرح ألبوم جديد بعنوان "in cauda venenum"، ومن المقرر طرحه يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر المقبل. يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر المقبل. يذكر أن الباند العالمي أوبث يستعد اليوم لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية. Advertisements

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