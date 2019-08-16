كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - كشفت المذيعة السعودية روزانا اليامي عن عقد قرانها وزفافها وذلك عبر فيديوهات نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت روزانا اليامي في الفيديوهات مع عريسها الذي حرصت على اخفاء وجهه عبر تغطيته بقلب احمر واكتفت بذكر ان اسمه خالد. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر زواج السعودية روزانا اليامي.. شاهد كيف غطت وجه عريسها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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