شاهد.. معركة عنيفة بين شباب مصريين في احد كافيهات الساحل الشمالي!

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - شهدت إحدى قرى الساحل الشمالي في مصر، مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب داخل أحد الكافيهات وصلت إلى الضرب بـ”الكراسي والطاولات.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الفيديوهات لتراشق مجموعة من الشباب بـ”الكراسي والترابيزات” في مشاجرة بينهم في أحد الكافيهات، وسط صراخ وذعر المتواجدين، مؤكدين أنها بالساحل الشمالي وان سببها كان خلاف على مكان موقف سيارة.
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