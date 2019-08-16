مي العيدان تهاجم نضال الاحمدية بسبب فيديو طليقة وائل كفوري!

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - هاجمت الاعلامية الكويتية مي العيدان زميلتها الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية بعد نشر الاخيرة فيديو اعلنت فيه تضامنها مع الفنان وائل كفوري ضد طليقته انجيلا بشارة.

نشرت مي العيدان فيديو نضال الاحمدية وعلقت قائلة: “ياحلو نضال الاحمقيه و اهي تنكلم عن الصدق نسيتي لما بعثتي مسجات مكتوبه و صوتيه لي بالواتساب بعدين انكرتي”.

وتابعت مي العيدان: “عموما اللي يعرف انجيلا بشاره. . قولولها اذا بدها برنامجي مفتوح لها عناد على نضال اللي اسمها على غير مسمي خل اتكلمني انجيلا بشاره و اعيوني لها “.

وكانت نضال الاحمدية قد تساءلت عن سبب عدم كسر وائل كفوري الصمت وقوله الحقيقة رغم كل ما يحدث معه بحسب قولها، مشيرة إلى أنها والجهة الصحافية التي تمثلها تعرفان كل الحقيقة كما دعته إلى اخذ طفلتيه من طليقته وقالت: “ليه خايف على بناتك بوقت عم يتم تدميرك من قبل لحّام وجزّارة؟ إذا انت ضيعوك كيف بيبقوا البنات؟”.