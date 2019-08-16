أحمد عز يظهر بجروح في وجهه!

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - نشر الفنان المصري احمد عز صورة لوجهه مع بعض الإصابات دون ان يعلق عز على الصورة التي نشرها .

ويبدو ان احمد عز تقصد قصد ترك الجمهور في حيرة بسبب تلك الإصابات، حيث اختلفت تعليقات متابعيه ما بين أن الجروح سببها واقعة المشاجرة التي حدثت منذ أيام مع زينة وشقيقتها أو أن الصورة قديمة ومن كواليس فيلمه الأخير “ولاد رزق2” حيث أن عز يرتدي ملابس شتوية في الصورة بينما حدثت الواقعة في الساحل الشمالي بمصر هذا الصيف .