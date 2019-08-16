- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
التقت الفنانة المغربية سميرة سعيد بمواطنها الفنان سعد لمجرد على العشاء، خلال تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.
سميرة شاركت جمهورها بصورة من العشاء، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “عندما تكون في باريس.. عشاء مع حبيب قلبي سعد وصديقي القديم يوسف نبيل”.
جمهور الفنانة المغربية عبروا عن إعجابهم الشديد بالصورة، وتساءلوا إن كان سيجمعها بسعد دويتو غنائي قريبا.
وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد قدم مؤخرا دويتو غنائي مع الفنان محمد رمضان من خلال أغنية “إنساي”، وقد حقق كليب الاغنية نجاح كبير عبر موقع “يوتيوب”.
يُذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، كان قد حصل على البراءة من تهمة الاغتصاب، التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها، حسبما أكد أحد أقاربه إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية التي وقعت في سان تروبيه.
فيما قررت مقدمة الشكوى الفرنسية لورا بريول بالاستئناف على قرار المحكمة بتخفيف التهم بحق الفنان المغربي، حيث أنها تصر على محاكمته بتهمة الاغتصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تلتقي سعد لمجرد على العشاء.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.