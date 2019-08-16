سميرة سعيد تلتقي سعد لمجرد على العشاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

التقت الفنانة المغربية سميرة سعيد بمواطنها الفنان سعد لمجرد على العشاء، خلال تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

سميرة شاركت جمهورها بصورة من العشاء، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “عندما تكون في باريس.. عشاء مع حبيب قلبي سعد وصديقي القديم يوسف نبيل”.

جمهور الفنانة المغربية عبروا عن إعجابهم الشديد بالصورة، وتساءلوا إن كان سيجمعها بسعد دويتو غنائي قريبا.

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وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد قدم مؤخرا دويتو غنائي مع الفنان محمد رمضان من خلال أغنية “إنساي”، وقد حقق كليب الاغنية نجاح كبير عبر موقع “يوتيوب”.

يُذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، كان قد حصل على البراءة من تهمة الاغتصاب، التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها، حسبما أكد أحد أقاربه إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية التي وقعت في سان تروبيه.

فيما قررت مقدمة الشكوى الفرنسية لورا بريول بالاستئناف على قرار المحكمة بتخفيف التهم بحق الفنان المغربي، حيث أنها تصر على محاكمته بتهمة الاغتصاب.