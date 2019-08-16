لماذا انهارت ريشا تشادا أثناء تصوير Section 375؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الممثلة ريشا تشادا يوم الثلاثاء إنها لن تتخلى أبداً عن السيناريوهات الجيدة رغم أنها قليلة ومتباعدة، وأكدت على استعدادها تقديم فيلم حتى لو كان لا يحمل السمة التجارية المتداولة حالياً، والذي قد يعرضه للفشل الجماهيري.

في أحدث عروضها الفنية والسينمائية، “القسم 375” ، تلعب ريشا شخصية محامٍ يتنقل في النظام القضائي، وتناقش فيه قضية تقض مضاجع الهند وهي الناجيات من الاغتصاب، الفيلم أيضًا يضم أكشاي خانا، من إخراج أجاي بهل.

وقالت ريشا للصحفيين في حفل إطلاق الفيلم”السيناريوهات الجيدة قليلة ومتباعدة للغاية عندما تصبح جيدًا ، تصبح جشعًا، كل شخص في هذا الفيلم هو شخص أردت أن أعمل معه وأقدره بشدة. لذا، كانت هذه فرصة كبيرة لي”.

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نجمة “Fukrey” قالت إنها قد تعرضت لضغط كبير واستُهلكت بسبب دخولها ومعايشتها للشخصية في السيناريو، لدرجة أنها انهارت في أحد المرات أثناء التصوير ،وأضافت “كان هذا دورًا صعبًا ، فأنا أؤمن تمامًا بدوري وهذا الفيلم”.

وفي السياق، قالت تشادا إنه لا ينبغي على الناس التصيد أو الاعتداء على شخص متهم في قضية تحرش جنسي على منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى يحين وقت إدانة هذا الشخص أو براءته.

من المقرر أن يصدر الفيلم بدور العرض السينمائي في 13 سبتمبر، وهو بطولة الممثلين أكشاي خانا ، راهول بهات ، ميرا شوبرا ، المخرج أجاي بهل والمنتج كومار مانجات باثاك.