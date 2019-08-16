نجل بوراك أوزجفيت وفهرية أفجين للمرة الأولى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يقضي النجم التركي بوراك أوزجفيت، الشهير عربيًا باسم كمال في مسلسل “حب أعمى”، وزوجته النجمة فهرية أفجين، عطلتهما الصيفية في بودروم.

وللمرة الأولى التقطت عدسات البابراتزي، صورة لطفلهما الأول كاران، والذي حرص على إخفائه وعدم نشر أي صورة له منذ ولادته إلى الآن.

وذكرت بعض الأخبار التركية أن والدي كاران طوال فترة تواجدهما في حمام السباحة كانت عيونهما تراقب ابنهما في الداخل مع مربيته.

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اللافت في الصور هو الوزن الزائد الذي اكتسبته فهرية بعد ولادة نجلها الأول والذي كان سببا رئيسيا في عدم ارتدائها ملابس البحر وظهورها بملابس غير مكشوفة حتى تخفي بها الزيادة الواضحة لجسدها.

من ناحية أخرى يواصل بوراك، تصوير مشاهده في مسلسل «قيامة عثمان» هو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل»، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

«قيامة عثمان» سيكون العمل الذي يعود به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية «حب أعمى»، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول.