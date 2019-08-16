سيلينا جوميز تؤسس شركه خاصة بها لمستحضرات التجميل

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تستعد النجمة والمطربة الأمريكية الشابة سيلينا جوميز، للدخول لعالم التجميل والموضة، بعد توقيعها لعقد شركتها الجديدة لمستحضرات التجميل والعطور، التي ستطلق كماركة مسجلة تابعة لها.
وبحسب موقع Women’s Wear Daily، فإن سيلينا ستحذو حذو العديد من المشاهير من السيدات المالكات لماركات مستحضرات تجميل تابعه لهن مثل كيم كارداشيان وأريانا جراندي.
ومن المقرر أن تقوم شركة سيلينا بالشراكة مع شركة صناعة مستحضرات التجميل الأمريكية، July Moon Productions.
وكانت بريسيلا ديلون، ابنة عمة النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز، قد احتفلت بحفل زفافها في مدينة دالاس، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة 19 يوليو.
وقادت سيلينا جوميز حشد وصيفات العروس، بحكم علاقة الصداقة القوية، التي تجمعها بابنة عمتها، حيث أعلنت بريسيلا، أن سيلينا هي وصيفتها في شهر يوليو من عام 2017.
النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، لعبت دور الوصيفة المترتبة عليها، ابتداء من إطلالتها، إذ أبرزت جمالها بفستان كلاسيكي داكن وكشف عن أكتافها بقصة الأوف شولدر، وأكملت إطلالتها بوضع مكياج عيون جذاب مع القليل من البلاشر وأحمر الشفاه بلون النيود، وأبرزت معالم وجهها الطفولي بقصة المموج القصير.
وإلى جانب اهتمامها بإطلالتها، كان على عاتق سيلينا أيضا التحقق والموافقة على تنسيقات الزهور المستخدمة في الزفاف، حيث مرت على المتجر المسئول عن هذه المهمة، وتكفلت بباقي التفاصيل.
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