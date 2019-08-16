آريانا جراندي تطرح ماركة عطور تابعة لها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت المغنية والمطربة الأمريكية الشابة آريانا جراندي، عن طرحها لماركة عطور جديدة تابعة لها باسم Ulta Beauty ، وذلك عبر مجموعة من اللقطات التي نشرتها على حسابها الخاص على انستجرام.

وكانت صحيفة الديلي ميل البريطانية، قد نشرت اللقطات الرسمية للحملة الترويجية لماركة عطور أريانا الجديدة Ulta Beauty ، لتحذو حذو العديد من السيدات بهوليوود المالكين لماركات خاصة بهن.

وقبل أريانا، كان من أشهر النجمات في هوليوود مالكات لماركات خاصة بهم، كيم كارداشيان وشقيقتها كيلي جينر، اللائي يمتلكن ماركات خاصة بهن لمستحضرات التجميل والعطور.

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وكانت النجمة أريانا جراندي، قد وقعت في خطأ وُصف بـالفظيع، لأنها سخرت من طفلة قُتلت عام 1996 عندما كانت بعمر الـ 6 سنوات.

وكان دوج ميدلبروك صديق المطربة العالمية قد نشر صورة مجلة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلى غلافها صورة الطفلة المقتولة، واسمها “جونبيت رمزي”، والتي فازت حينها بلقب ملكة الجمال في إحدى مسابقات الجمال وفي تعليقه على الصورة، كتب دوج قائلا: لم يفعل أحد المزيد من أغلفة المجلات تلك، وعنى من كلامه بأن غلاف مجلة الطفلة كان الأجمل، ولم ير منذ حينها أغلفة بجودة ذلك الغلاف.

لتأتي أريانا جراندي بعدها وتكتب تعليقًا قالت فيه: لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤية هذا كزي الهالوين الخاص بك”، فرد عليها دوج قائلًا: “لقد بدأت العمل عليه.