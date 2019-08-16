شريف مدكور ينعي طبيبته المعالجة بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الإعلامي المصري شريف مدكور طبيبته المعالجة، الدكتورة هالة جبر أخصائي الجراحة العامة وعضو كلية الجراحين الملكية، التي توفت إثر حادث سير خلال ذهابها لأداء عملها في مستشفى “دار الشفاء”.

الإعلامي المصري نعى طبيبته الراحلة، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث قال: “يا الله ربنا يرحمك يا هالة، عمري ما حنسى دخلتك عليا وأنا تعبان في السرير”.

وأضاف: “وكنتي تبتسمي في وشي وتقولي أنت زي الفل، ودايما كنتي تطمنيني وتقولي حتخف وتبقي زي الحصان، قلبي وجعني عليكي قوي، ربنا يصبر أهلك وإن شاء الله تكوني في الجنة.. البقاء لله”.

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وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد قام بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني أصابه في القولون، وذلك داخل مستشفى دار الشفاء.

وظهرت صورة لشريف مدكور أثناء دخوله المستشفى، والتي رحبت بقدومه بتعليق شارة كتب عليها: “كلنا معاك يا شريف.. أسرة دار الشفاء”.

وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد كشف لجمهوره مؤخرا أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في القولون.