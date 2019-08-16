محمد شاهين يطلق أغنية «ابن عمي» من ألبومه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الشركة المنتجة لألبوم المطرب المصري الشاب محمد شاهين، أغنية “ابن عمي” ضمن أغاني ألبومه الجديد “ده اللي جاي” وذلك حصريا عبر راديو“9090” وإحدى شركات الاتصالات.

أغنية “ابن عمي” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وماستر أمير محروس، وسيتم عرضها عبر”يوتيوب” والقنوات الفضائية يوم الأربعاء المقبل.

ويضم ألبوم محمد شاهين العديد من المفاجآت، حيث يحتوي جميع الألوان والأذواق، وأغاني من النوع الرومانسي والدرامي والهاوس والخليجي والمقسوم والشعبي كما يقدم شاهين، لأول مرة أغاني باللهجة السيناوية والبدوية، في توليفة تقدم للمرة الأولى في ألبوم غنائي.

وتعاون مع شاهين، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، وأحمد المالكي، وصابر كمال، ومحمد النادي، ومحمد يحيي، وحسين محمود، وتميم، وعزيز الشافعي، وأمير محروس، وطارق عبدالجابر، ووسام عبد المنعم، وأحمد عادل، وأسامة عبد الهادي، وتامر كروان، ومحمد سعد، وصلاح مونتي، وإسماعيل عبده، وزيزو فاروق، وسامح رأفت، وأشرف البرنس، وهاني يعقوب، وأحمد راشد، وسامح فرج، وإسماعيل عبده.