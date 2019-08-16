أول صورة لمايا نصري مع أطفالها الثلاثة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية مايا نصري محبيها ومتابعيها، ونشرت أول صورة تجمعها بأطفالها الثلاثة، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها.

مايا التي اكملت عامها الـ43 حرصت على اخفاء معالم وجوه أطفالها، كما كان لافتاً ظهور زوجها، المخرج إيهاب لمعي بشكل بدا معه يحتضن زوجته وأطفاله، وهي اللقطة المميزة التي اثارت اعجاب متابعي النجمة اللبنانية.

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وفي تعليق مؤثر على الصورة، كتبت مايا: «في عيد ميلادي، عاجزة عن شكر ربي على هذه الهدايا الجميلة، زوجي العزيز إيهاب لمعي، حب حياتي، ميكايلا، جيوفاني، وصغيرتي مانويلا، أطفالنا الثلاثة، أتمنى للجميع يوم رائع»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها متمنيين لها مزيد من الحب والسعادة والنجاح.

من ناحية أخرى، تنتظر مايا نصري عرض فيلمها الجديد «زنزانة 7»، وهو من تأليف حسام موسى، إبرام نشأت، وتشارك مايا في بطولته أمام أحمد زاهر، منة فضالي، نضال الشافعي، أحمد التهامي، علا غانم، مدحت تخية، وغيرهم.

يُذكر أن آخر أعمال مايا المعروضة كان فيلم «قسطي بيوجعني» الذي شاركت في بطولته أمام هاني رمزي، والفيلم من تأليف وإخراج إيهاب لمعي.