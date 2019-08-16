هيا الشعيبي تكشف عن إصابة ابنتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن تعرض ابنتها الكبرى “فاطمة” لإصابة.

الفنانة الكويتية قالت، خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، إنها تعرضت لإصابة أثناء الرقص مع أطفال آخرين في إحدى المناسبات.

هيا طمأنت جمهورها على صحة ابنتها، ووجهت الشكر إلى كل من اتصل محاولاً الاطمئنان على حالتها، ومنهم صديقتها الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها.

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وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة احتفالا بالعيد، ظهرت فيها بإطلالتين مختلفتين، بعدسة المصورة موضي الغريب.

الفنانة الكويتية ظهرت في الإطلالة الأولى بملابس باللون الأصفر، وتزينت بمكياج قوي تضمن الكثير من الألوان المبهجة، بلمسات خلود الشمري، وصبغت شعرها باللون الرمادي وتركته منسدلا على كتفها.

هيا ظهرت في الإطلالة الثانية بملابس سوداء، وتزينت بإكسسوارات جمعت الكثير من الألوان، مع مكياج قوي أبرز ملامحها، مع عدسات باللون الرمادي.