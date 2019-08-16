سر غضب سهر الصايغ وتهديدها باللجوء للقضاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سيطرت حالة غضب شديدة على الفنانة المصرية سهر الصايغ، بعد اكتشافها إحدى الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها على موقع إنستجرام.

وصدمت سهر الصايغ بعدما اكتشفت أن الصفحة تقوم بنشر صور لفتيات عاريات، ونفت علاقتها بهذه الصفحة تماما.

وأكدت الفنانة الشابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لغلق هذا الحساب وملاحقة صاحبه، خصوصًا بعدما اكتشفت أن هناك أكثر من مليون شخص يتابعه، وذلك وفقا لتصريحها لمجلة “لها”.

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سهر الصايغ، خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “فكرة بمليون جنيه” مع علي ربيع، وصابرين، وقدمت خلاله أول أدوارها الكوميدية.

من ناحية أخرى كشفت سهر الصايغ، مؤخرا كواليس تصوير دورها في مسلسل “كفر دلهاب”، الذي عرض قبل عامين مع الفنان يوسف الشريف.

وقالت خلال لقائها في برنامج “ستوديو 1”، والمذاع عبر فضائية الأولى، العمل كان صعب والجمهور المصري متذوق جدًا ويستطيع أن يميز الممثل الحقيقي من المزيف، واكثر الأدوار التي من الممكن أن تكشف الممثل وتكون صعبة هي أدوار أن يكون شخص ملبوس، وجرت العادة أن لا يتم تقديمها بشكل جيد في مصر ولكن مؤخرًا تم تقديمها بشكل مختلف.

وأكدت خلال اللقاء أن الكواليس كانت مرعبة وذلك لأن التصوير كان في ظلام تام، ومدينة الإنتاج الإعلامي كانت كلها ظلام لمناسبة أجواء العمل.