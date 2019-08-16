منى هلا مع أبناء شقيقتها.. شاهد الشبه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منى هلا جمهورها في صور لها مع أبناء شقيقتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منى ظهرت في واحدة من الصور مع نجل شققها أدم الأصغر، وكتبت معلقة: «تقريبا كده اختي وهي حامل كانت بتتوحم علي كلهم شبهي أنا دا أدهم آخر العنقود».

كما نشرت صورة أخرى مع ابن شقيقتها الأكبر عبدالله، وعبرت عن قوة علاقتها به، وأنها الخالة التي تلبي كل احتياجاتهم.

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الجمهور لاحظ الشبه الكبير بين منى هلا وبين أبناء شقيقتها، وخاصة أن لهما نفس الملامح.

شقيقة منى تُدعى نادية هلا وهي فنانة اعتزلت الفن وارتدت النقاب، وشاركت في عدد قليل من الأعمال الفنية منها مسلسل «ملك روحي» مع الفنانة يسرا، كما شاركت في دور صغير في فيلم «بلية ودماغه العالية» مع الفنان محمد هنيدي.

نادية شاركت أيضًا قبل اعتزلها كموديل في كليب أغنية «قال إيه» للفنان حمادة هلال، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ولكن لا يعرف الجمهور حتى الآن أن بطلة الكليب هي شقيقة منى هلا.