كريم فهمي وبناته في لقطة طريفة مع شقيقه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري كريم فهمي جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

كريم ظهر في الصورة برفقة شقيقه أحمد فهمي ووجهيهما ملطخان، وكتب معلقا: « كاميليا و نعومي بيلعبوا في وش ابوهم و عمهم و ديه كانت النتيجه».

الصورة التي نشرها كريم حازت على إعجاب عدد كبير من جمهوره، وتلقى الفنان تعليقات محبيه، ودعوا لطفلتيه.

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كريم فهمي ينتظر مولوده الثالث، من زوجته دانيا البناوي، بعدما رزقا بابنتيهما كاميليا وناعومي، حيث نشر كريم منذ ‏أسبوعين صورة له برفقة زوجته معلقًا عليها الشهر السابع من الحمل.‏

الفنان المصري تغيب عن دراما رمضان الماضي، بعدما قدم العام الذي يسبقه مسلسل «أمر واقع»، وحقق نجاحا كبيرا، مع نجلاء بدر ونبيل الحلفاوي.

يُذكر أن كريم فهمي يصور حاليًا فيلمه السينمائي الجديد “ديدو”، بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ثروت ‏وريم مصطفى، وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.