دور أصاب آسر ياسين بحالة اكتئاب شديدة ولم يستطع الكلام بعده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري آسر ياسين، سر للمرة الأولى عن دوره في فيلم “تراب الماس”، والذي حقق نسبة نجاح كبير وقت عرضه.

وقال خلال لقائه في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc، إنه دخل في حالة اكتئاب شديدة، ولم يستطع الكلام او السفر أو مقابلة الناس، واستمرت هذه الحالة معه لمدة 6 أشهر .

وأكد أنه بسبب هذه الحالة لم يستطع الفرح بنجاح الفيلم، ولكن بعد إفاقته من حالة الاكتئاب شعر بمدى نجاح الفيلم.

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وأوضح أن شخصية “طه”، في “تراب الماس”، هو لشخصية مسالمة جدًا وفجأة يتحول لقاتل فكان لابد أن يموت في النهاية.

«تراب الماس»، من بطولة كل من آسر ياسين، والفنانة منة شلبي، والفنان ماجد الكدواني، والفنان محمد ممدوح، والفنان إياد نصار، والفنانة صابرين، والفنانة شيرين رضا، والفنان عزت العلايلي، والمخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد.

وتدور أحداثه حول شاب يدعى «طه»، يعيش حياة باهتة رتيبة، ويعمل كمندوب دعاية طبية فى شركة للأدوية، ويتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروّج لها، عندما تحدث جريمة قتل غامضة، يتداعى عالم طه بأكمله إلى الأبد، ويبدأ هو في اكتشاف الكثير من الأسرار التي تدخل به إلى عالم جديد قوامه الجريمة والفساد.