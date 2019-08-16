هند صبري تكشف كواليس تصوير «الفيل الأزرق2».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بمجموعة صور من كواليس تصوير فيلم “الفيل الأزرق2”، الذي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة نيللي كريم.

هند شاركت جمهورها أيضا بمقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كشفت فيه طريقة تعليقها في الحبال لتبدو وكأنها تقفز عاليا أو تطير، وكذلك تدريبها على أداء الحركات الاستعراضية.

الفنانة التونسية أرفقت الصور بتعليق وجهت من خلاله الشكر لكل صناع العمل، بقولها: “لم يكن من السهل تجسيد شخصية فريدة ولوليا، بذلت جهد كبير من البحث والخيال والعمل البدني المرهق، أود أن أشكر أحمد مراد ومروان حامد وشركة سينرجي، لإيمانهم بي في تجسيد شخصية مركبة وأعطوني القدرة للانطلاق”.

وأضافت: “وأود أن أشكر زملائى الفنانين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا وأحمد خالد صالح، وكل الآخرين لدعمهم والاحترام المتبادل، والذين يقفون وراء الكاميرا”.

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وتابعت: “وأشكر مدربتى التي ساعدتنى على اكتشاف جوانب مختلفة بداخلي حتى أجسد شخصية فريدة ولوليا، واندروا مصمم المعارك الذى جعلنى أواجه أكبر مخاوفى والسير على الجدران رأسا على عقب، و أشكر مصمم الرقصات الذى جعل لوليا ترقص كالنمر الغجرى”.

واختتمت كلامها بقولها:” الفيلم خد مننا وقت ومجهود كبير من أجل الظهور للجمهور بهذا الشكل الرائع ولما الجمهور حب الفيلم ده أكبر مكافأة لينا جميعا “.

يذكر أن فيلم “الفيل الأزرق2” بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، وشيرين رضا، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وعرض قبل موسم عيد الأضحى بأسبوعين سعيا لتحقيق إيرادات أكبر.