أول ظهور لزينة بعد أزمة شقيقتها مع أحمد عز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة زينة لجلسة تصوير جديدة، في الساحل الشمالي، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وعلقت زينة على الصور قائلة: “أفتقدك جمهوري”، ويعد هذا هو التعليق والظهور الأول لها بعد أزمة شقيقتها مع الفنان أحمد عز.

واختارت زينة لإطلالتها في الصور بلوزة بيضاء واسعة وهوت شورت قصير، وحازت الجلسة على العديد من تعليقات متابعيها.

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وكان أحمد عز، قد اتهم شقيقة زينة بالاعتداء عليه وسبه بأحد الفنادق بمنطقة مراسي بالساحل الشمالي أمام الجميع قائلة: “أنا حالفة لما أشوفك لازم أضربك”، وأنه حاول الدفاع عن نفسه.

وأيدت أقوال الشهود ما قاله عز، حيث قال إنه تلقى صفعة من شقيقة الفنانة، ورفض أن ينتهى الموضوع لشكل ودي وصمم على وصول القضية للنيابة.

وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.

فيما اتهمت زينة وشقيقتها، أحمد عز، بأنه حاول استدراج نجله الذي لم يعترف به خارج الفندق، وشاهدته شقيقة زينة وقامت بمحاولة أخذ الطفل منه لتنشب مشادة حامية معه وتتدخل شقيقتها في الأزمة.