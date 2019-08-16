ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتكشف عن إصابتها بالكسر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية ريم البارودي بعيد ميلاد شقيقتها “دينا”، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل.

الفنانة المصرية وشقيقتها ظهرتا في صور الحفل بإطلالتين باللون الأبيض، بحضور عدد من صديقاتهما المقربين، كما حضر أولاد شقيقة ريم.

الصور التي نشرتها ريم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كشفت إصابة شقيقتها في ذراعها، حيث كانت تضعه في الجبس.

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الفنانة المصرية وجهت تهنئة خاصة لشقيقتها، بقولها: “عيد ميلاد سعيد يا دينا”، وقد تمنى جمهورها عيد ميلاد شقيقتها وأن يديم الله علاقتهما القوية.

وكانت الفنانة ريم البارودى قد حرصت على الاحتفال بالعيد، بعمل زيارة لدار أيتام لرسم السعادة والبهجة على وجه الأطفال، وذلك بصحبة الاعلامية سالي عبد السلام، وهاني الشيخ مدير عام شركة تارتينو.

ونشرت ريم مجموعة صور من الزيارة، وعلقت عليها بقولها: ” بجد بشكرك من قلبي حبيبتي @sallyabdalsalam ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويراضيكي مبسوطه اني شفتك في يوم حلو زي قلبك ربنا يباركلك @hany.elshiekh”.

وتابعت: “دار أيتام جمعيه مصر ربي يسعدكم ويفرح قلوبكم ياحبايبي يارب كل سنه واحنا دايما طيبن وبصحه ورضا وراحه بال وخيررررر #اللهم_بارك #اللهم _قوه”.