سيرين عبدالنور تستمتع بسحر الطبيعة في ميكونوس وتلتقي بأشهر شيف تركي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مع زوجها فريد رحمة، وعدد من أصدقائهما في رحلة سياحية إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.

سيرين حرصت على مشاركة محبيها بصور من أجازتها، بدت فيها في انسجام تام مع الطبيعة الساحرة، حيث البحر والشمس، والهواء الطلق، معربة عن استمتاعها بوقتها هناك، ومن أبرز المقاطع التي نشرتها الفنانة، كان فيديو لها من داخل مطعم الشيف التركي «نصرت» الملقب بـ«شيف الملح».

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الفنانة ظهرت في الفيديو تتابع نصرت خلال تقديمه لوجبة عشاء لسيرين وأصدقائها في مطعمه بشكل استعراضي، اشتهر به الشيف التركي على السوشيال ميديا، حيث تمنى لها الفانز أجازة ممتعة، ووجبة شهية.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.

من ناحية أخرى، اعلنت سيرين عبدالنور عن تجهيزها لمشروع جديد بالتعاون مع مجموعة mbc، وفي الوقت الذي رفضت الكشف عن تفاصيله، أكدت أنه مفاجأة «رح تكسر الدنيا»، كما صرحت بقرب طرحها لأغنية جديدة.