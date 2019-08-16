رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصالة تتألق في لندن بإطلالة ساحرة وتفاجئ الحضور بابنها على المسرح.. صور وفيديو

تألقت النجمة السورية أصالة في حفل غنائي احيته في لندن وسط حضور حاشد، وقد اذهلت الفنانة الحضور بمجرد صعودها على المسرح بطلّة لافتة.

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أصالة اختارت للحفل فستان أزرق شديد الأناقة، حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، في الوقت الذي اسدلت فيه شعرها البني على كتفيها، متزينة بماكياج ناسب طلّتها، وهو الـ «لوك» الذي اثنى عليه فانز النجمة السورية.

باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، اطربت بها أصالة الحضور، بينما فاجأتهم بطلب لابنها «خالد» بالصعود على المسرح، حيث قدمت له أغنية «يسمحولي الكل»، وهي الأغنية التي طرحتها الفنانة كفيديو كليب عام 2012، وشاركها فيها «خالد»ظن وما كان من الأخير سوى أن لبى طلب والدته بالصعود على المسرح، حيث فاجأها بتقبيل يدها خلال غنائها وسط تصفيق حاد من الحضور.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة أغنية جديدة من ألبومها المنتظر «في قربك»، بعنوان «مبقاش سر»، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، حيث سبق وطرحت أصالة منذ أيام، أغنية «نكتة بايخة»، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد.