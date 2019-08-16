دعوى قضائية ضد وائل كفوري بعد فشل التسوية بينه وبين طليقته.. بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المحامي أشرف الموسوي وكيل أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، فشل التسوية الرضائية الشاملة التي سبق التوصل إليها بين الطرفين المتنازعين.

وقال الموسوي في حديث لقناة LBCI إنه بعدما تمت الموافقة على جزء من الاتفاقيات والاقرارت المقدمة من قبل الطرف الآخر، قدموا إقراراً نسبوه الى بشارة مفاده أنها نفت التصريحات السابقة المتعلقة بتعرضها للعنف من قبل زوجها، ولكن لم تتم الموافقة عليه وتم رفضه بالمطلق كونه غير منطقي ولا يخدم مصلحة الطفلتين واستقرارهما.

وأكّد محامي طليقة وائل كفوري أنه تم وقف التسوية بعد هذا الاقرار، وأنه من المقرر أن يمثل وائل كفوري خلال الأيام المقبلة أمام مفرزة جونية القضائية على خلفية الدعوى المقدمة ضده من قبل طليقته عبر وكيليها المحاميان الموسوي وقاسم الضيقة على خلفية اخلاله بالواجبات العائلية والتعرض لها.

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وكانت أنجيل، قد ألمحت عن قصة التصالح بينهما من خلال تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، قال فيها: “الحياة تنقلب بلحظة، بمكالمة هاتف، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص، كلمة، موقف حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام اي لحظة من هذه اللحظات”.

وأضافت: “لكنني أعرف أنها ستكون لحظة السكينة والخير والمحبة والرضى.. وانا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي مقدسة”.

وأنهت رسالتها بقولها: “وائل فنان كبير واب كبير”.