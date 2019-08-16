أحمد عز بوجه مليء بالإصابات في أول ظهور بعد مشاجرته مع شقيقة زينة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد عز جمهوره بصورة حديثة له، وذلك في أول ظهور له بعد المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة خلال تواجدهم في الساحل الشمالي.

الفنان المصري ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بوجه مليء بالإصابات، وهو ما أثار قلق جمهوره.

جمهور عز انقسموا، فمنهم من تكهن أن مشاجرته مع شقيقة زينة هي السبب في إصابته، فيما توقع البعض الآخر أن هذه الصورة من كواليس أحد أعماله الفنية.

وكانت قد وقعت مشادة واشتباك بالأيدي بين الفنان المصري أحمد عز وبين شقيقة زينة أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

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وقال الفنان في بلاغه أمام نيابة العلمين ببرج العرب، إنه كان متواجدًا بمكان عام، عندما فوجئ بشقيقة الفنانة زينة تتوجه ناحيته وتعتدي عليه، وصفعته على وجهه.

وكشف المحضر الذي حمل رقم 1952 عام 2019 ما جاء على لسان الفنان وشهود اصطحبهم معه بأنه كان يجلس بمكان عام بقرية مراسي عندما فوجئ بشقيقة زينة تعتدي عليه بالسباب والقذف والضرب.

وأيدت أقوال الشهود ما قاله عز، حيث قال إنه تلقى صفعة من شقيقة الفنانة، وفض عز أن ينتهى الموضوع لشكل ودي وصمم على وصول القضية للنيابة.

وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.