شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ مشيدا بالموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو: "مجرم بيجيب الأصوات الحلوة دي منين" والان مع التفاصيل

أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية اختيار أصوات موهوبة ضمن مسابقته لاكتشاف المواهب. وكتب عبر حسابه الرسمي ب"فيسبوك": "محمد عاطف الحلو ده مجرم بيجيب الاصوات الحلوه دي منين... برافو شابو". كان آل الشيخ أكد الإقبال من قبل الموهبين على المسابقة التي قام بتدشينها مع المنتج الفني المصري حمادة إسماعيل كبيرة للغاية حيث وصل عدد المتقدمين إلى 12 ألف موهبة.

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