مايا دياب تطرح أغنيتها بإيقاعٍ مختلف

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""الخليج 365"" من بيروت: خرجت الفنانة مايا دياب عن المألوف في أعمالها بكليب أغنيتها الجديدة "يابا يابا" التي تحمل لوناً فنياً مختلفاً بإيقاعها الأفريقي. فبعدما أطلقت الفيديو الترويجي للكليب لتشوّق المتابعين لأحدث أغنياتها، طرحت الكليب عبر YouTube لينتشر بسرعة على مواقع التواصل بطابعه الجديد مع إطلالتها المُلفتة بغطاء الرأس ورسوم الوجه والرقصات المميزة في الصحراء.

يُذكر أن الأغنية من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، وإخراج كريستال يونس.



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