"الجونة السينمائي" يهدف لتنمية التبادل الثقافي حول العالم

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""الخليج 365"" من بيروت: صرّحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيانها أن الدورة الثالثة المقرر انطلاقها ما بين 19 و27 سبتمبر القادم تهدف إلى جمع صنّاع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية. علماً أنها ستشهد منافسة بين أكثر من 80 فيلماً على جوائز المسابقات.

وستعقد الإدارة مؤتمراً صحفياً بتاريخ 26 أغسطس الجاري للكشف عن أسماء وجنسيات الأفلام المتنافسة بجانب البرامج الموازية وورش التدريب وجلسات النقاش التي ستُقام بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم وصنّاع السينما، وبحضور وزيرتي السياحة والثقافة رانيا المشاط وإيناس عبد الدايم، مؤسس المهرجان وراعيه الشقيقين نجيب وسميح ساويرس والمدير التنفيذي عمرو منسي والمدير انتشال التميمي.

يشار إلى أن القيمين على المهرجان أعلنوا في وقتٍ سابق عن استضافة الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود الذي شارك ببطولة فيلم "علاء الدين" من إنتاج شركة ديزني.

