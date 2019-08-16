شكرا لقرائتكم خبر عن راشيل بروسنهان تصور الموسم الجديد من The Marvelous Mrs. Maisel فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور حاليا النجمة الأمريكية راشيل بروسنهان الموسم الجديد من مسلسل " The Marvelous Mrs. Maisel " و ذلك في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة إيمي والبالغة من العمر 29 عامًا و هي مرتدية ملابس باللون الكحلي وقبعة بنفس اللون ، كما استعانت النجمة الشابة بـ " شعر مستعار " لكي تكمل إطلالتها بفترة الخمسينات .

يشارك راشيل بروسنهان في بطولة مسلسل " The Marvelous Mrs. Maisel " عدد من النجوم العالمين ، و من أبرزهم اليكس بورستين و توني شلهوب و مايكل زيجين وغيرهم .



راشيل بروسنهان (1)

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راشيل بروسنهان (2)



راشيل بروسنهان (3)