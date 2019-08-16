شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Hobbs & Shaw يحقق 338 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، إيرادات وصلت إلي 338 مليون دولار أمريكي حول العالم، والفيلم يعد استكمالا لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious، التى نجحت فى تحقيق 5.1 مليار دولار، منذ طرحها فى 2001، وحتى آخر جزء منها العام الماضى، ومن المرجح ان يتم إصدار الجزء التاسع من السلسلة منتصف العام المقبل.

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الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.