شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يتقمص دور "عبعال" فى ريا وسكينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس" تجسيد شخصية عبد العال للنجم أحمد بدير، التى قدمها فى مسرحية "ريا وسكينة" وذلك من خلال عروض مسرح مصر التى تقدمها الفرقة فى آخر مواسمها.



أوس أوس

وافتتح النجم أشرف عبدالباقى، الأحد الماضى، فى حضور جماهيرى كامل العدد، أولى ليالى عروض فرقته الشهيرة "مسرح مصر"، فى موسمها السابع والأخير، والتى ستستمر حتى ديسمبر المقبل، وذلك على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستى.

Advertisements

واستطاع عبدالباقى ونجوم فرقته مسرح مصر تحقيق نجاح جماهيرى ضخم على مدار الست سنوات الماضية، وتقديم 120 مسرحية متنوعة مختلفة على مدار المواسم الستة المنقضية، وقرر مؤسس ونجوم الفرقة خوض الموسم السابع لهم والأخير فى نفس الوقت.

يذكر أن عروض "مسرح مصر" يتم تقديمها على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي، ويشارك فى بطولتها بجانب النجم أشرف عبدالباقى كلا من على ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفى ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوى وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العونى ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامى وأزياء هالة الزهوى ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.