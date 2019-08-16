شكرا لقرائتكم خبر عن من عروس البحر للقاهرة.. "مسار إجبارى" تغنى فى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مسار إجباري لمفاجأة جمهورها بالقاهرة بعد غياب، عبر حفلة غنائية تشارك خلالها في فعاليات مهرجان القلعة الموسيقى، وذلك فى تمام الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

وتعقب هذه الإطلالة كسر مسار إجباري حواجز الإقبال الجماهيري إبان حفلتها الأخيرة فى مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية مطلع الشهر الجاري، كما تعيدها لجمهورها بالقاهرة بعد غياب قرابة شهرين منذ آخر حفلاتها فى قلب العاصمة في يونيو الماضى بمسرح الأوبرا، كما حازت مؤخرًا على جائزة الميما كأفضل باند موسيقي في الشرق الأوسط للمرة الثالثة.

واحتفت مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".