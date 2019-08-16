ليالي الصيفية| نسرين أمين رفقة مي سليم وميرهان حسين بإطلالة مُميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي، صور للنجوم من رحلاتهم الصيفية، كالآتي:

أحمد مجدي

نشر الفنان أحمد مجدي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة مجمعه لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة من داخل سيارتها.

مي نور الشريف

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من الإسكندرية، وعلقت عليها، قائلةً: "إسكندرية كمان وكمان".

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، صورة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

نسرين أمين

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شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها بصورة لها من مع صديقتها الفنانة مي سليم، على شاطئ البحر.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مهيرة عبدالعزيز

نشرت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أثناء عطلتها الصيفية التي تقضيها وتشارك جمهورها صور منها.

هند رضا

نشرت المذيعة والفنانة هند رضا، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد، صورة له من إجازته الصيفية، ظهر فيها في سانت تروبيز بفرنسا.

مصطفى حجاد

نشر الملحن مصطى جاد، صورة له من إجازته الصيفية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"