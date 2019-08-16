نرمين ماهر بـ"البيجامة" ووفاء عامر تثير تساؤل الجمهور.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة لها برفقة الإعلامية بوسي شلبي وعلقت عليها قائلة: "من حفل عشاء الصديق العزيز عادل حسني في الساحل.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"انستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة.

درة

شاركت درة متابعيها عبر "انستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها.

نجوى كرم

خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الأنظار بفستان ذات ألوان مبهجة، وحازت إطلالتها على إعجاب الجمهور.

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نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها صورة جديدة بإطلالة تميل إلى الكاجوال، معلقة "في طريقي إلى دبي".

نرمين ماهر

ظهرت الفنانة نرمين ماهر بالملابس المنزلية (بيجامة)، في أحدث صورة لها شاركتها على إنستجرام.

رحمة حسن

حرصت الفنانة رحمة حسن، على توديع عاصمة النور "باريس"، من خلال نشر صورة لها علقت عليها قائلة: "باي باي باريس".

سلمى رشيد

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد، جمهورها صورة جديدة، وبدت علامات الحمل واضحة عليها في إشارة منها إلى أن موعد ولادتها اقترب.

قمر

نشرت اللبناينة قمر، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية.

وفاء عامر

ظهرت الفنانة وفاء عامر بإطلالة شاحبة وفقدان كبير في الوزن، وأثارت إطلالتها تساؤلات جمهورها حول إذا ما كانت مريضة؟.