"أبو كاليبس" ينافس على جوائز الشباب بالمهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ينافس العرض المسرحي الشبابي "أبو كاليبس" على جوائز مسابقة مسرح الشباب بالمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 12 (دورة الفنان الراحل كرم مطاوع)، التي تنطلق خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 30 أغسطس الجاري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.

وقال مؤلف ومخرج العرض أشرف علي إن "أبو كاليبس" سوف يُعرض على مسرح الغد بالعجوزة يومي 24 و25 أغسطس، ضمن عروض فرق الأقاليم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة المشاركة بمسابقة مسرح الشباب بالمهرجان، مضيفا أنها تعد المشاركة الثانية له بالمهرجان القومي للمسرح، بعد مشاركته العام الماضي بالعرض المسرحي "قابل للاشتعال".

وأوضح أشرف "عرض (أبو كاليبس) يتسائل من خلال أحداثه عما سوف يحدث لو أن نظرية (داروين) عادت بنا مرة أخرى بعد وصولنا لأقصى صور التطور، نظرا وأننا أصبحنا في مجتمع يفقد إنسانيته تدريجيا دون أن يشعر".

عرض "أبو كاليبس" من بطولة محمد بهجت، سارة عبدالمولى، ياسر فوزي، عمر السيد، سيف محمد، ومن تأليف وإخراج أشرف علي.